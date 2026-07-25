Jaisalmer: संडे बोल – आपकी आवाज, आज का सवाल- शहर से लेकर गांवों तक में सडक़ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

सडक़ हादसों में खराब सडक़ों या प्राकृतिक परिस्थितियों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी वाहन चालकों की लापरवाही की होती है। तेज रफ्तार, ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल, नशे में गाड़ी चलाना और गलत दिशा में चलने जैसी गलतियां ही अधिकतर जानलेवा हादसों का मुख्य कारण बनती हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को बेहद सख्त और पारदर्शी बनाना होगा।