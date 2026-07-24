Jaisalmer: गुरु पूर्णिमा से ‘रीडिंग रिवॉल्यूशन’, स्कूलों में किताबों से जुड़ेगा हर विद्यार्थी

जैसलमेर. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज्ञान और पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रीडिंग प्रमोशन अभियान शुरू किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत यह अभियान 29 जुलाई से प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में लागू होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नियमित पढ़ने की आदत विकसित करना, भाषा दक्षता बढ़ाना और सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अभियान के तहत विद्यालयों में केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि विद्यार्थियों को कहानी, कविता, बाल साहित्य, प्रेरक पुस्तकों और अन्य रोचक पठन सामग्री से भी जोड़ा जाएगा। पुस्तकालयों को अधिक सक्रिय बनाया जाएगा तथा बच्चों को स्वैच्छिक पठन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे उनकी कल्पनाशक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, शब्द भंडार और विषयों की समझ बेहतर होने की उम्मीद है।