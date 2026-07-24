Jaisalmer: स्वर्णनगरी में बरसी राहत की बूंदें, नहरी क्षेत्र में अच्छी बरसात से किसानों के चेहरों पर रौनक

मोहनगढ़. क्षेत्र में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। एक घंटे से अधिक समय तक रुक-रुक कर हुई झमाझम वर्षा से क्षेत्र तरबतर हो गया। इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली, वहीं किसानों व पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। शाम तक वर्षा का दौर जारी था। पिछले दो दिनों से आसमान में बादलों की आवाजाही थी। शुक्रवार सुबह भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। कम वोल्टेज और बार-बार बिजली गुल होने से दिक्कतें बढ़ गईं। दोपहर बाद आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे मौसम सुहावना हो गया। तेज आंधी के साथ घनी घटाओं ने दिन में ही अंधेरा कर दिया और कुछ ही देर बाद वर्षा शुरू हो गई। अच्छी वर्षा के बाद खेतों में नमी आने से किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। कई किसान हल लेकर खेतों में उतर गए। किसानों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में भी इसी प्रकार अच्छी वर्षा होती रही तो मूंगफली, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार सहित अन्य खरीफ फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। वर्षा से पशुपालकों में भी उत्साह है। लंबे समय से सूखे हालात के कारण हरे चारे का संकट था, लेकिन इस वर्षा के बाद चरागाहों में हरियाली आने और पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध होने की उम्मीद जगी है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली।