Jaisalmer: गोवंश के शवों की निस्तारण व्यवस्था सवालों के घेरे में…बार-बार सामने आ रहा रोष

जैसलमेर. सीमावर्ती जैसलमेर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले गोवंश के शवों के अनुचित निस्तारण के चलते बीते दिनों के दौरान जैसलमेर सहित रामदेवरा और पोकरण में जनाक्रोश भडकऩे जैसी स्थितियां सामने आने के बावजूद जिम्मेदार गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। गोवंश के शवों की बेकद्री के लगातार सामने आए मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसलमेर शहर, पोकरण और रामदेवरा क्षेत्र में एक के बाद एक सामने आई घटनाओं में कहीं गोवंश के शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले तो कहीं खुले स्थानों पर उन्हें फेंका गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। इन घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद माहौल संवेदनशील हो गया और प्रशासन व पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले जैसलमेर शहर से बमुश्किल 10 किमी दूर बड़ाबाग क्षेत्र में नगरपरिषद के डम्पिंग यार्ड में सैकड़ों गोवंश के शव खुले में पड़े होने की जानकारी मिलने का मामला तूल पकड़ गया था। इसके बाद रामदेवरा, मोहनगढ़ और पोकरण में भी गोवंश के शवों के अनुचित तरीके से पड़े होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया। जैसलमेर में तो बीते दिनों पशु चिकित्सालय परिसर में गोवंश के शव को खुले में फेंके जाने की घटना सामने आई। इन घटनाओं से यह साफ हो गया कि मृत गोवंश सहित अन्य पशुओं के वैज्ञानिक एवं सम्मानजनक निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी नहीं है।