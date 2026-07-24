Jaisalmer: डेढ़ माह शेष, फिर भी बाबा रामदेव मेले की तैयारियां अधूरी, गहराई चिंता



रामदेवरा. प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल बाबा रामदेव के वार्षिक भादवा मेले के आगाज में अब करीब डेढ़ माह का समय शेष है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां अब तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी हैं। आगामी 13 सितंबर से शुरू होने वाले मेले को लेकर अभी तक न तो उपखंड स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई है और न ही जिला स्तर पर सभी विभागों की समन्वय बैठक हुई है। इससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों में चिंता बढ़ने लगी है।भादवा मेले में हर वर्ष राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से 30 से 50 लाख श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने का अनुमान रहता है। मेले के दौरान कस्बे की आबादी कई गुना बढ़ जाती है और अस्थायी रूप से पूरा क्षेत्र एक बड़े धार्मिक नगर का स्वरूप ले लेता है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, सफाई, यातायात, पार्किंग, कानून-व्यवस्था, अग्निशमन, अस्थायी शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, आपदा प्रबंधन, रेलवे और रोडवेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए समय रहते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक माना जाता है। फिलहाल इस दिशा में व्यापक प्रशासनिक समीक्षा नहीं होने से तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं।