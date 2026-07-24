Jaisalmer: विद्यालय पर ताला जड़कर किया विरोध प्रदर्शन, तीन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर माने ग्रामीण

रामगढ़. एकल अभियान, संभाग राजस्थान (जोधपुर भाग) के तत्वावधान में अंचल जैसलमेर की ओर से जैसलमेर में आयोजित दस दिवसीय प्रारंभिक नवीन आचार्य अभ्यास वर्ग का समापन हुआ। गत 15 से 24 जुलाई तक चले इस वर्ग में विभिन्न संचों से आए 22 नवीन आचार्य भाई-बहनों ने पूर्ण अनुशासन व उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में अंचल समिति सचिव ताराचंद शर्मा ने कहा कि एकल अभियान केवल शिक्षा का कार्य नहीं, बल्कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का विराट अभियान है। उन्होंने आचार्यों से अपने-अपने गांव में संस्कारयुक्त शिक्षा, सामाजिक जागरण और राष्ट्रभक्ति का वातावरण निर्मित करने का आह्वान किया। अंचल अभियान प्रमुख शमनराम ने राष्ट्रीय हित और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में एकल अभियान की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अभियान वर्षों से पिछड़े, वनवासी व दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जागरण का कार्य कर रहा है।