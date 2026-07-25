Jaisalmer: थार की रेत पर सजेगा ‘नीला समंदर’, जैसलमेर में तैयार हुई 28 किमी परिधि की विशाल कृत्रिम झील

मोहनगढ़. क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। शुक्रवार शाम शुरू हुई बारिश का दौर रात करीब 11 बजे तक जारी रहा। इसके बाद पूरी रात रिमझिम बारिश होती रही। शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश दिनभर रुक-रुक कर जारी रही, जिससे पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया। इस दौरान पिछले तीस घंटे में मात्र दो घंटे ही बिजली आपूर्ति नियमित हो पाई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। शनिवार को घने बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा छाया रहा। लगातार बारिश से कस्बे के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। गली-मोहल्लों में पानी बहता नजर आया और नाले तेज गति से बहे। कई पुराने मकानों की छतों से पानी टपकने की शिकायतें भी सामने आईं, जिससे लोगों को परेशानी हुई। शनिवार शाम हुई तेज बारिश से आवागमन भी प्रभावित रहा। दूसरी ओर, नहरी क्षेत्र में लगातार वर्षा से किसानों और पशुपालकों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है तथा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है और वे मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।