Jaisalmer: स्वर्णनगरी सहित ग्रामीणांचलों पर मेघ मेहरबान, झमाझम बारिश से खिल उठा जन-जीवन

रामदेवरा क्षेत्र में कई दिनों के इंतजार के बाद शनिवार शाम को बारिश हुई। अच्छी वर्षा से भीषण गर्मी एवं उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। वर्षा से मौसम सुहावना बना, वातावरण खुशनुमा हो गया। लगातार वर्षा से घरों के परनाले बहे, कस्बे की मुख्य सड़कें-गलियां पानी से तर हो गईं, सड़कों पर कुछ समय पानी बहता रहा। खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर खुशी दिखी। यह वर्षा खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है, जिससे उनमें नई उम्मीद जगी। बालक, युवक एवं ग्रामीण घरों से बाहर निकले, वर्षा में भीगने का आनंद लिया। ग्रामीणों ने बारिश में नहाने का लुत्फ उठाया। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, शीतल हवाएं चलीं और गर्मी से राहत मिली। ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार शाम की इस वर्षा ने मौसम का मिजाज बदला।