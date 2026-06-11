Jaisalmer: स्वर्णनगरी पर सूरज की किरणों ने बोला हमला, 13 दिन बाद पारा 46 डिग्री पर पहुंचा

जैसलमेर. स्वर्णनगरी पर सूरज की किरणों ने एक बार फिर हमला बोला है। भीषण गर्मी और लू का प्रभाव लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को जैसलमेर में भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी। दिन में 18 से 20 किमी रफ्तार से दक्षिणी हवाएं चली और अधिकतम तापमान 46 डिग्री के उच्च स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में लू ने घरों से बाहर निकले लोगों की कड़ी परीक्षा ली और उन्हें झुलसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में गुरुवार को जैसलमेर का अधिकतम तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 46.0 और न्यूनतम 28.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले बुधवार को क्रमश: 43.0 तथा 27.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इस तरह से एक दिन में पारा 3 डिग्री ज्यादा हो गया। इससे पहले गत 28 मई को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री दर्ज किया गया था। कड़ी धूप व लू के साथ आद्र्रता का स्तर अच्छा खासा होने से वातावरण में चिपचिपी गर्मी महसूस की गई। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। दोपहर के समय सडक़ें लगभग खाली नजर आईं और सामान्य गतिविधियों में कमी देखी गई। स्थानीय लोग घरों में रहने को मजबूर रहे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान सामान्य से अधिक बना रहने की संभावना है, जिससे लू का असर और तेज हो सकता है।