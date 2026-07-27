जैसलमेर: स्टीयरिंग फेल होने से पत्थरों से लदा ट्रक पलटा, पट्टियों के नीचे दबने से 2 भाइयों की मौत

नाचना थानाधिकारी सुमेरदाना ने बताया कि हादसा सोमवार सुबह करीब 6 बजे थाना क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर अजासर गांव के पास हुआ। पत्थर की पट्टियों से लदा ट्रक बालसेर से नाचना की ओर जा रहा था। ट्रक में एक ही परिवार के कुल पांच लोग सवार थे। सफर के दौरान अचानक ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई। इसी बीच, बारिश के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पहिया आते ही ट्रक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया।