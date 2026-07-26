Jaisalmer: थार में गोडावण संरक्षण की नई उड़ान: रामदेवरा रिवाइल्डिंग टनल में पहुंचे तीन नन्हे चूजे

जैसलमेर. विलुप्ति के कगार से संरक्षण-संवद्र्धन के अनेक उपायों से जैसलमेर जिले में संरक्षित किए जा रहे राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण की दिशा में जैसलमेर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र में तैयार किए गए अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर (टनल) में पहली बार तीन गोडावण चूजों का सफल स्थानांतरण किया गया है। यह कदम गोडावण के संरक्षण और भविष्य में उसकी जंगली आबादी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। करीब दो वर्षों में तैयार इस टनल निर्माण राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) ने लगभग 9.25 करोड़ की लागत से कराया है। इस टनल का आकार 160 गुणा 64 गुणा 14 मीटर है और यहां आर -9 , आर-़10 व आर-11 नामक चूजों को रखा गया है। यह विशेष संरचना गोडावण संरक्षण कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्रों में जन्मे चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप तैयार करना है, ताकि उन्हें खुले वन क्षेत्र में छोड़े जाने के बाद जीवित रहने में कठिनाई न हो।