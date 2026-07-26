जैसलमेर: बादल छाए… लेकिन बरसे नहीं, मोहनगढ़ में दो दिनों से चल रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी

पोकरण. क्षेत्र में बदलते मौसम के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दो-तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद रविवार को बदले मौसम से दिनभर गर्मी के साथ उमस का असर रहा। जिससे आमजन का बेहाल हो गया। इससे एक दिन पहले शनिवार को दिनभर रुक-रुककर हल्की व तेज बारिश का दौर चला था। इस दौरान दिनभर में 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद पूरी रात तेज ठंडी हवाएं चलती रही और मौसम सुहावना बना रहा। रविवार को सुबह आसमान साफ हो गया और सूर्य की तेज किरणें निकली। जिससे 8 बजे ही तापमान बढऩे लगा और मौसम में गर्मी का असर बढ़ गया। 10 बजे बाद गर्मी के साथ उमस बढऩे लगी। जिससे आमजन का बेहाल हुआ। दोपहर बाद आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई। दोपहर बाद आसमान में काली घटाएं छा गई और रिमझिम फुहारें चली, लेकिन दो मिनट बाद बंद हो गई। बादलों की आवाजाही से मौसम धूप छांव का बना रहा। देर शाम तक भी भीषण गर्मी व उमस का दौर जारी रहा। जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दो-तीन दिनों तक तेज बारिश का दौर चला। जिससे खेतों, तालाबों में पानी भर गया है। क्षेत्र के सांकड़ा, जैमला, जसवंतपुरा, माड़वा, भैंसड़ा, राजमथाई, सरदारसिंह की ढाणी, भणियाणा आदि गांवों में अच्छी बारिश हुई है। खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरों पर रोनक नजर आ रही है। तालाबों में पानी की आवक से पशुपालकों के साथ ग्रामीण खुश है।