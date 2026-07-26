Jaisalmer: सुल्ताना में पुनर्जीवित हो रहीं बेरियां, जल संरक्षण की जागी नई उम्मीद

जैसलमेर. मरुस्थल में पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यही सोच सुल्ताना गांव के लोगों को वर्षों से उपेक्षित पड़ी पारंपरिक 'बेरियों' के पुनर्जीवन के लिए एकजुट कर रही है। ग्रामीणों ने श्रमदान और आर्थिक सहयोग से करीब पंद्रह दिनों से अभियान चलाकर इन प्राचीन पेयजल स्रोतों को फिर से उपयोग योग्य बनाने का काम शुरू किया है। यह पहल जल संरक्षण के साथ पारंपरिक जल विरासत को बचाने का भी उदाहरण बन रही है। ग्रामीण मदनसिंह ने बताया कि सुल्ताना के दक्षिण स्थित बेरियां कभी गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत थीं। वर्षा जल के संरक्षण के कारण इन स्रोतों में अकाल के दौरान भी दो से तीन वर्षों तक पानी उपलब्ध रहता था। नहर आने के बाद इनका उपयोग कम होता गया और देखरेख के अभाव में मिट्टी भरने से अधिकांश बेरियां दब गईं। अब भविष्य में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए ग्रामीण इन्हें फिर से जीवंत बनाने में जुटे हैं।