Jaisalmer News: एक ही परिवार के 4 लोगों के शव टांके में मिलने से फैली सनसनी, गांव में पसरा मातम

पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से चारों शवों को टांके से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतकों में जसराज पुत्र जुगताराम सुथार (29), उनकी पत्नी निरमा सुथार (25), पुत्र भरत (10) और पुत्री मनीषा (5) शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल, घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपेंगी। इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मृतका के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना भिजवा दी है।