Rajasthan: कुर्सी को लेकर विवाद, 2 अधिकारी हुए आमने-सामने, एक तो कोर्ट से स्टे ले आए

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पंचायत समिति बांसवाड़ा में एक ही पद पर दो अधिकारियों के पहुंचने से असमंजस की स्थिति बन गई। कर्मचारियों के अनुसार दोनों अधिकारियों के बीच कार्यभार और कार्यालय कक्ष को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और जिला कलक्टर तक पहुंचा। इसके बाद स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (स्टे) लेकर लौटे विकास अधिकारी ने पुनः कार्यभार संभाल लिया।