किसानों से जैविक खेती पर किया संवाद

रामसौर। वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट पुणे के कार्यकारी निदेशक प्रकाश केसकर ने दो दिवसीय जिले का दौरा किया। इस दौरान कनबा गांव में संस्था द्वारा संचालित विकास कार्यों एवं कृषि गतिविधियों का निरीक्षण किया। साथ ही जलवायु अनुकूल कृषि पहल के तहत लगाए गए मक्के के प्रदर्शनी प्लॉट का अवलोकन कर किसानों के फसल की प्रगति और अपनाई जा रही तकनीकों की जानकारी ली। साथ ही प्रगतिशील किसान मणिलाल लबाना से जैविक खेती की नवीन तकनीकों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खेतों में किए जा रहे व्यावहारिक प्रयोगों पर चर्चा की। किसानों को टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्राम विकास समिति की बैठक भी आयोजित की गईं। जिसमें ग्रामीणों ने गांव की प्रमुख समस्याओं, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा वर्तमान फसल पद्धति पर मंथन किया। बैठक में सरपंच सरदार पना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।