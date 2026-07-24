Rajasthan News: अचानक धरती धंसी… समा गईं संगमरमर की एक दर्जन खदानें; जाखली से संपर्क मार्ग टूटा

सूचना मिलते ही खनिज अभियंता ललित मंगल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मकराना थानाधिकारी पंकज कुमार पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर चावंडिया मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया। बाद में स्थानीय स्तर पर मार्ग सुरक्षित पाए जाने पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। जमीन धंसने से कटाणी मार्ग के समीप लगे विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत निगम की टीम ने एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद की, ताकि दुर्घटना न हो।