Nagaur Crime: दामाद ने पिता के साथ मिलकर की ससुर की हत्या, वारदात के बाद दोनों फरार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और एमओयू टीम को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी समुंदर और उसके पिता पुरखाराम की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।