बिना पुलिस कप्तान के नागौर जिला, दो माह से एसपी की कुर्सी खाली

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 16 की उपधारा 2 के अनुसार किसी पुलिस जिले में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक में निहित रहती है। पुलिस अधीक्षक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी ही लगता है। पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए एक या एक से अधिक अपर पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक लगाए जा सकते है। जो राजस्थान सेवा के अधिकारी हो सकते है। नागौर जिला पुलिस प्रशासन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील माना जाता है। यहां पर पुलिस कप्तान का होना जरूरी है।