CM Bhajanlal Nagaur Visit: सुबह-सुबह ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, समस्याओं का किया ‘ऑन-द-स्पॉट’ निस्तारण

नागौर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना उपखंड की तिलानेश ग्राम पंचायत में शुक्रवार रात को ग्राम विकास चौपाल के बाद आज सुबह गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान वे खेत में निनाण (निराई) कर रही महिलाओं के बीच पहुंचे और खेती-किसानी तथा दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव पूछे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में वे एक-दूसरे के सहयोग से खेतों में काम करती हैं। एक दिन सभी मिलकर एक महिला के खेत में निराई करती हैं और दूसरे दिन दूसरी महिला के खेत में। इससे काम जल्दी पूरा हो जाता है और गांव में आपसी प्रेम व सहयोग की भावना भी बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की इस सामूहिक कार्य संस्कृति की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण एकता का अच्छा उदाहरण बताया।