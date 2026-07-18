CM Bhajanlal Nagaur Visit: सुबह-सुबह ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, समस्याओं का किया ‘ऑन-द-स्पॉट’ निस्तारण

ग्रामीणों से संवाद करते सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका
नागौर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना उपखंड की तिलानेश ग्राम पंचायत में शुक्रवार रात को ग्राम विकास चौपाल के बाद आज सुबह गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान वे खेत में निनाण (निराई) कर रही महिलाओं के बीच पहुंचे और खेती-किसानी तथा दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव पूछे। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में वे एक-दूसरे के सहयोग से खेतों में काम करती हैं। एक दिन सभी मिलकर एक महिला के खेत में निराई करती हैं और दूसरे दिन दूसरी महिला के खेत में। इससे काम जल्दी पूरा हो जाता है और गांव में आपसी प्रेम व सहयोग की भावना भी बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की इस सामूहिक कार्य संस्कृति की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण एकता का अच्छा उदाहरण बताया।
नागौर जिले के तिलानेश गांव में भ्रमण के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि गांव का गंदा पानी उसके घर के सामने आकर भर जाता है। मुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि आगे पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश देते हुए आश्वस्त किया कि जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। महिला ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उसकी बात सुनी।
भ्रमण के दौरान एक बुजुर्ग ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपना दुख साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे और पत्नी का निधन हो चुका है और वे अकेले हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्ग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। बातचीत के दौरान बुजुर्ग ने भावुक होकर बताया कि रात को उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि सुबह घर पर मिल लेना, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, "हम तो आपके कबूतर हैं।"
बुजुर्ग की इस आत्मीय बात पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मैं आपके दर्शन करने आया हूं।" मुख्यमंत्री के इस जवाब से वहां मौजूद ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और पूरा माहौल आत्मीयता से भर गया। मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास चौपाल के बाद तिलानेश गांव में ही रात्रि विश्राम भी किया और देर शाम तक ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
ग्राम विकास चौपाल के बाद नागौर जिले की ग्राम पंचायत तिलानेश में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीर सपूत, अमर शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम खटकड़ जी के आवास पहुँचकर उनकी पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर उनके परिजनों के साथ भोज किया। बता दें कि सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अमर शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम खटकड़ शहीद हो गए थे।
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के गोटन रेलवे स्टेशन से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़े और उनका संबोधन सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे देश की प्रगति, विकास और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बनी है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रदेश को 8 अमृत स्टेशनों की सौगात मिली है। ये अमृत स्टेशन विकसित राजस्थान के संकल्प को गति देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
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