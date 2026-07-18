Rajasthan Road Accident: ट्रेलर से भिड़ंत के बाद आग का गोला बना टैंकर, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार को चिमरानी टावर के पास सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 162 पर हुआ। टैंकर नागौर के खींवसर की ओर से हरियाणा जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने के प्रयास में दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद टैंकर अनियंत्रित होकर खेत में उतरा और सड़क के पास ही पलट गया। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरा होने से पलटते ही उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में पूरा वाहन आग की लपटों से घिर गया। टैंकर चालक हरियाणा निवासी 42 वर्षीय सोनू जाट का पैर केबिन में फंस गया।