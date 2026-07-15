नागौर की होटल से दो विदेशी महिलाएं पकड़ी गईं, अनैतिक कार्यों के नेटवर्क की जांच तेज

नागौर। राजस्थान में विदेशी महिलाओं के जरिए संचालित किए जा रहे कथित अनैतिक कार्यों के नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। नागौर जिले के एक होटल से मंगलवार को दो विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत सखी सेंटर भेजा गया है। यह कार्रवाई डेगाना में पहले पकड़ी गई एक बांग्लादेशी महिला से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की गई।