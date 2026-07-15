डीडवाना: पति पर मधुमक्खियों का हमला देख थम गई पत्नी की सांस

डीडवाना. नजदीकी नंदवाण गांव में घोड़ा मक्खियों (मधुमक्खियों) के अचानक हुए हमले ने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। खेत में बने मकान के पास मौजूद लोगों पर मक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान 71 वर्षीय मानसिंह पर मक्खियों ने सबसे अधिक हमला किया। पति को सैकड़ों डंक लगते और दर्द से तड़पते देख उनकी पत्नी रतन कंवर 68 गहरे सदमे में आ गईं। घबराहट के बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें कई का उपचार अस्पताल में जारी है।