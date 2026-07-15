नागौर सहित पूरे प्रदेश में एसआइ व एएसआइ के लगभग आधे पद खाली, कानून व्यवस्था हो रही प्रभावित

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि पुलिस अधिकारियों के प्रमुख पदों पर ही भारी कमी बनी हुई है। प्रदेश में उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के 5,159 स्वीकृत पदों में से केवल 2,687 पर अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 2,472 पद खाली हैं। इसी प्रकार सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) के 12,313 स्वीकृत पदों में केवल 6,180 पद भरे हुए हैं और 6,133 पद रिक्त हैं। यानी दोनों श्रेणियों में लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। पुलिस निरीक्षक के भी 2,313 स्वीकृत पदों में 560 रिक्त हैं। तीनों ही पद पुलिस थानों की मुख्य कड़ी है और इनके ज्यादातर पद रिक्त होने से कानून व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है।