Nagaur: होटल पर पुलिस का छापा, 3 बांग्लादेशी और 1 बिहार की महिला गिरफ्तार, पूछताछ के बाद हो सकता है नया खुलासा

Police Raid In Kuchaman City Hotel: पुलिस ने कुचामन शहर के एक होटल पर छापा मारा। यहां से तीन बांग्लादेशी और एक बिहार की महिला मिली। जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की, इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया। विदेशी महिलाओं को होटल में ठहराने के मामले के साथ अन्य पहलुओं से भी जांच शुरू की गई है। पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित नावां चौराहे के पास स्थित एक होटल एंड रेस्टोरेंट की तलाशी ली। पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर कर कार्रवाई की। होटल के कमरों में 3 बांग्लादेशी तथा 1 बिहार की रहने वाली महिला मिली। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह से जोड़कर जांच कर रही है। ऐसे में जल्द ही कुछ नया खुलासा होने की संभावना है।