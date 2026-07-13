Rajasthan Murder Case: ‘मां को मार दिया’, पत्नी को जगाकर बोला पति, सोती हुई मां की पीट-पीटकर कर दी हत्या

रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पत्नी रात करीब दो बजे तक जाग रही थी। उसके सोने के बाद रामनिवास ने कथित रूप से सो रही मां पर लाठी से कई वार किए। हमले के दौरान गीता देवी को संभलने या बचाव का कोई मौका नहीं मिला और वह गंभीर रूप से घायल होकर चारपाई पर ही गिर पड़ीं। इसके बाद पत्नी को जगाकर कहा कि मां मर गई। पत्नी के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिछले चार-पांच वर्षों से मानसिक बीमारी का उपचार करा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति के कारण घर में अक्सर विवाद होता था।