थार की मिठास ने लांघी सरहद, बीकानेर से पहली बार बांग्लादेश पहुंचा खजूर

पश्चिमी राजस्थान की तपती रेत में उगने वाला खजूर अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने लगा है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू) ने पहली बार बीकानेर से 11 टन से अधिक खजूर का बांग्लादेश निर्यात कर नई उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता से न केवल विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि क्षेत्र के खजूर उत्पादक किसानों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के नए द्वार खुलने की उम्मीद जगी है। विश्वविद्यालय के खजूर अनुसंधान परियोजना के तहत इस वर्ष पहली बार 11 टन से अधिक खजूर बांग्लादेश भेजा गया। निर्यात में हलावी किस्म की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही, जबकि खुदरावी और खुनैजी किस्मों का भी निर्यात किया गया। इस परियोजना से विश्वविद्यालय को करीब 10 लाख रुपए की आय हुई है।