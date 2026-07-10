Bikaner News: एक साथ मिले युवक-युवती के शव, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान के बीकानेर जिले के सैरूणा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिसमें लिखमीसर उतरादा की रोही में खेजड़ी के पेड़ से एक युवक और युवती के शव एक ही चुन्नी के सहारे फंदे पर लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।