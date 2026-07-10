Bikaner News: एक साथ मिले युवक-युवती के शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस जीप की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
राजस्थान के बीकानेर जिले के सैरूणा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिसमें लिखमीसर उतरादा की रोही में खेजड़ी के पेड़ से एक युवक और युवती के शव एक ही चुन्नी के सहारे फंदे पर लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
सूचना मिलने पर सैरूणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों शव लिखमीसर उतरादा से राजेडू जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित खेजड़ी के पेड़ पर लटके मिले। युवक का शव ऊपर तथा युवती का शव उसके नीचे फंदे से लटका हुआ था।
शेरूणा थानाधिकारी संध्या विश्नोई ने बताया कि दोनों मृतकों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
(खबर अपडेट हो रही है।)
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