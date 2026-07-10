10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान में शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, डेढ़ हजार से अधिक प्राचार्यों को किया इधर-उधर

राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 1653 प्राचार्यों एवं समकक्ष अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Jul 10, 2026

Rajasthan Education Department

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Education Department Transfers : बीकानेर। राजस्थान सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत निर्धारित अंतिम दिन स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। विभाग ने 1653 प्राचार्यों एवं समकक्ष अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं।

सभी अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। जनगणना कार्य में लगे कार्मिकों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। सभी संबंधित कार्मिकों की कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण की प्रक्रिया शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

यदि किसी विद्यालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिक या अन्य कारणों से दोहरे पदस्थापन की स्थिति बनती है, तो पहले से पदस्थ कार्मिक को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के अगले आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किया जाएगा।

आदेश के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण आदेश जारी होते ही स्वतः समाप्त मानी जाएगी और उन्हें नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। वहीं, लंबे समय से अनुपस्थित या निलंबित कार्मिकों के मामलों में स्थानांतरण आदेश तत्काल लागू नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों की सूचना शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई विभाग के नए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

विभाग में दिनभर रही हलचल

तबादला आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में पूरे दिन हलचल बनी हुई है। जिन अधिकारियों और शिक्षकों के नाम सूची में शामिल हैं, वे अब नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में जुट गए हैं।

शिक्षा विभाग में पहले भी जारी हो चुकी लिस्ट

बता दें कि शिक्षा विभाग ने दूसरे दिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर 919 व्याख्याताओं, प्राचार्यों और उप प्राचार्यों के तबादला आदेश जारी किए थे। बुधवार को शिक्षा विभाग ने करीब 8,300 शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के तबादले किए थे।

तबादलों का आज आखिरी दिन

गौरतलब है कि पहले तबादले 19 जून से 5 जुलाई तक खोले गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया। यदि शुक्रवार को अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो अंतिम दिन विभिन्न विभागों की बड़ी संख्या में तबादला सूचियां जारी होने की संभावना है।

राजस्थान में अब शुरू होगा तबादलों का दौर, सचिवालय से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक हलचल तेज, जानें क्या है अपडेट?

ये भी पढ़ें
Rajasthan Government Employees Transfer List 2026 Ready to Release From Monday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 02:07 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, डेढ़ हजार से अधिक प्राचार्यों को किया इधर-उधर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: शादीशुदा महिला ने युवक संग दी जान, बताया जा रहा प्रेम-प्रसंग का मामला

Bikaner Couple Suicide Case
बीकानेर

Rajasthan: संस्कृत शिक्षा विभाग में 82 प्रधानाचार्य और 225 व्याख्याताओं के हुए तबादले, यहां देखें पूरी सूची

Rajasthan Teacher Transfer
बीकानेर

राजस्थान शिक्षा विभाग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2021 से प्रिंसपल पदोन्नतियों की दोबारा होगी जांच

Rajasthan Principal Promotion
बीकानेर

अब ऐप से होगी निजी स्कूलों की निगरानी, हर माह अनिवार्य निरीक्षण

शिक्षा विभाग
बीकानेर

सरकारी अस्पतालों में 31 जुलाई से पूरी तरह डिजिटल होगी ओपीडी

जिला अस्पताल।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.