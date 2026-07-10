राजस्थान में शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, डेढ़ हजार से अधिक प्राचार्यों को किया इधर-उधर

आदेश के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण आदेश जारी होते ही स्वतः समाप्त मानी जाएगी और उन्हें नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। वहीं, लंबे समय से अनुपस्थित या निलंबित कार्मिकों के मामलों में स्थानांतरण आदेश तत्काल लागू नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों की सूचना शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई विभाग के नए निर्देशों के अनुसार की जाएगी।