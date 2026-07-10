लेबर रूम व प्रसूति विभाग का होगा ऑडिट, रिपोर्ट के आधार पर होंगे सुधार

पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं के किडनी फेल होने के मामले के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रसूति सेवाओं की खामियां दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेबर रूम, प्रसूति रोग विभाग और एमसीएच बिल्डिंग की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति उपचार व्यवस्था से लेकर रिकॉर्ड संधारण, चिकित्सकीय समन्वय और मरीज सुविधाओं तक सभी पहलुओं का ऑडिट कर सुधारात्मक सुझाव देगी। गौरतलब है कि गत माह जोधपुर एम्स की विशेषज्ञ टीम और चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में अब समिति गठित की गई है।