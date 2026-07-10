10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

लेबर रूम व प्रसूति विभाग का होगा ऑडिट, रिपोर्ट के आधार पर होंगे सुधार

लेबर रूम, प्रसूति रोग विभाग और एमसीएच बिल्डिंग की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति उपचार व्यवस्था से लेकर रिकॉर्ड संधारण, चिकित्सकीय समन्वय और मरीज सुविधाओं तक सभी पहलुओं का ऑडिट कर सुधारात्मक सुझाव देगी।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jul 10, 2026

पीबीएम अस्पताल

पीबीएम अस्पताल

पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं के किडनी फेल होने के मामले के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रसूति सेवाओं की खामियां दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेबर रूम, प्रसूति रोग विभाग और एमसीएच बिल्डिंग की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति उपचार व्यवस्था से लेकर रिकॉर्ड संधारण, चिकित्सकीय समन्वय और मरीज सुविधाओं तक सभी पहलुओं का ऑडिट कर सुधारात्मक सुझाव देगी। गौरतलब है कि गत माह जोधपुर एम्स की विशेषज्ञ टीम और चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में अब समिति गठित की गई है।

लेबर रूम से लेकर निगरानी व्यवस्था तक होगी समीक्षा
अस्पताल प्रशासन के अनुसार समिति विशेष रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, लेबर रूम और एमसीएच बिल्डिंग की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करेगी। इसमें मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, उपचार प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण, संक्रमण नियंत्रण, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के बीच समन्वय, निगरानी प्रणाली तथा मरीजों व परिजनों से मिलने वाले फीडबैक का भी विश्लेषण किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देगी, जिनके आधार पर अस्पताल प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।

किडनी प्रकरण के बाद बढ़े थे सवाल
पीबीएम अस्पताल में इलाज में लापरवाही, चिकित्सकों की अनुपलब्धता और व्यवस्थागत खामियों को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही हैं। हालांकि, प्रसूताओं के किडनी फेल होने के मामले के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीज सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे। ऐसे में लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह समिति गठित की गई है।

समिति में ये सदस्य शामिल
समिति में डॉ. अभिषेक क्वात्रा, डॉ. स्वाति कोचर, डॉ. सुमन बुढ़ानिया, डॉ. कमलेश यादव, डॉ. मोनिका सोनी के अलावा एक सिविल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को शामिल किया गया है। (यदि आदेश में अन्य सदस्यों के नाम उपलब्ध हों तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है।) पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद उपचार व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्ध सेवाएं और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे। उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 07:03 pm

Published on:

10 Jul 2026 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / लेबर रूम व प्रसूति विभाग का होगा ऑडिट, रिपोर्ट के आधार पर होंगे सुधार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

थार की मिठास ने लांघी सरहद, बीकानेर से पहली बार बांग्लादेश पहुंचा खजूर

विवि में लगे खजूर।
बीकानेर

राजस्थान में शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, डेढ़ हजार से अधिक प्राचार्यों को किया इधर-उधर

Rajasthan Education Department
बीकानेर

राजस्थान: शादीशुदा महिला ने युवक संग दी जान, बताया जा रहा प्रेम-प्रसंग का मामला

Bikaner Couple Suicide Case
बीकानेर

Rajasthan: संस्कृत शिक्षा विभाग में 82 प्रधानाचार्य और 225 व्याख्याताओं के हुए तबादले, यहां देखें पूरी सूची

Rajasthan Teacher Transfer
बीकानेर

राजस्थान शिक्षा विभाग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2021 से प्रिंसपल पदोन्नतियों की दोबारा होगी जांच

Rajasthan Principal Promotion
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.