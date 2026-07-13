13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जगन गुर्जर हत्याकांड: धरने की चेतावनी के बाद इन मांगों पर बनी सहमति, SHO लाइन हाजिर

पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की बारहवीं और पगड़ी रस्म के बाद भवूतीपुरा में आयोजित गुर्जर समाज की बैठक में मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई गई। पहले प्रशासन को कुछ समय देने पर सहमति बनी, लेकिन शाम तक समाज की ओर से बाड़ी कोतवाली के बाहर धरने की चेतावनी दी गई।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

kamlesh sharma

Jul 13, 2026

Jagan Gurjar news

धौलपुर. प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करते डीएम व एसपी।

Jagan Gurjar Murder case : धौलपुर। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की बारहवीं और पगड़ी रस्म के बाद भवूतीपुरा में आयोजित गुर्जर समाज की बैठक में मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई गई। पहले प्रशासन को कुछ समय देने पर सहमति बनी, लेकिन शाम तक समाज की ओर से बाड़ी कोतवाली के बाहर धरने की चेतावनी दी गई। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और वार्ता का प्रस्ताव भेजा।

रात करीब नौ बजे सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की रुधेरा ग्राम पंचायत स्थित सेवा केंद्र पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी.टी., एसपी विकास सांगवान और गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। इसमें तीन प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रतिनिधिमंडल लौट गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने भवूतीपुरा पहुंचकर परिजनों को भी वार्ता की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, जगन के भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है।

एसएचओ पर इसलिए गिरी गाज

करीब साढ़े तीन माह पहले बाड़ी कोतवाली में जगन गुर्जर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इसी प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद उसे हार्डकोर बंदी मानते हुए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया था, जहां 29 जून को उसकी हत्या हो गई। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने गलत तरीके से आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। हत्या के बाद कोमेश गुर्जर ने भी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए थे।

इन मांगों पर बनी सहमति

1.एसएचओ लाइन हाजिर

प्रतिनिधिमंडल बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित करने की मांग पर अड़ा रहा। इस पर एसपी ने जांच पूरी होने तक उन्हें पुलिस लाइन भेजने (लाइन हाजिर) का भरोसा दिया।

2.पप्पू गुर्जर का जेल स्थानांतरण

प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर जेल में बंद पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में भेजने की मांग रखी। प्रशासन ने बताया कि दो-तीन दिन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

3.लाइसेंसी हथियार का मामला

समाज की ओर से जगन के पिता के लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस उनकी कथित पत्नी कोमेश गुर्जर या पुत्र आसाराम के नाम स्थानांतरित करने की मांग की गई। जिला कलक्टर ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का भरोसा

धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी को जांच पूरी होने तक पुलिस लाइन भेजने तथा पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के संबंध में प्रतिनिधिमंडल से सहमति बनी है।

जगन गुर्जर हत्याकांड : जेल प्रशासन ने बदली सुरक्षा व्यवस्था, हार्डकोर बंदियों से होगी पूछताछ

ये भी पढ़ें
dacoit jagan gurjar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 06:23 am

Published on:

13 Jul 2026 06:23 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जगन गुर्जर हत्याकांड: धरने की चेतावनी के बाद इन मांगों पर बनी सहमति, SHO लाइन हाजिर

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डकैत जगन गुर्जर की 12वीं और पगड़ी रस्म में उमड़ा जनसैलाब, समाज ने मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी

Jagan Gurjar Murder Case
धौलपुर

Viral Video : ये क्या, राजस्थान में जर्जर सड़क पर ‘पेंट ब्रश’ से पुताई, देखकर चौंक गया हर कोई

Rajasthan Sepau PWD Epoxy Road Repair Video Viral Claims Painting With Brush
धौलपुर

धौलपुर में बारिश में चलते भरभरा कर गिरे 2 मकान, मलबे में दबने से एक ही परिवार के 7 लोगों सहित 9 घायल

Dholpur House Collapse
धौलपुर

Dholpur: तड़ातड़ फायरिंग से गूंज उठा इलाका, दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पथराव और फिर खुले में चले अवैध हथियार

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: कृषि उपज मण्डी ने 17 दुकानों सहित 47 भूखंडों के आवंटन किए निरस्त, लोगों ने लगाए आरोप

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.