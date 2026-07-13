जगन गुर्जर हत्याकांड: धरने की चेतावनी के बाद इन मांगों पर बनी सहमति, SHO लाइन हाजिर

रात करीब नौ बजे सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की रुधेरा ग्राम पंचायत स्थित सेवा केंद्र पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी.टी., एसपी विकास सांगवान और गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। इसमें तीन प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रतिनिधिमंडल लौट गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने भवूतीपुरा पहुंचकर परिजनों को भी वार्ता की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, जगन के भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है।