धौलपुर में बारिश में चलते भरभरा कर गिरे 2 मकान, मलबे में दबने से एक ही परिवार के 7 लोगों सहित 9 घायल

जानकारी के अनुसार बारिश के चलते मनियां थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में हादसा हो गया। बुधवार देर रात बारिश के बीच रूप सिंह बघेल का पक्का मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के वक्त परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया और घर में मौजूद सातों सदस्य उसके नीचे दब गए। मलबे में दबे लोगों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बिना किसी संसाधन का इंतजार किए अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।