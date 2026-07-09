राजस्थान में मानसून मेहरबान: कोटा में शुरू हुई बारिश, आज अतिभारी बारिश का अलर्ट, 11 जुलाई से शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि 11 जुलाई से आगामी एक सप्ताह तक अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। केवल उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर और श्रीगंगानगर को छोड़कर सभी प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री और न्यूनतम 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई शहरों में तापमान में करीब आठ डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।