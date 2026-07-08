Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और लहसुन में तेजी, चना मंदा

Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और सोयाबीन में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही। इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भावों में भी तेजी दर्ज की गई।
|कृषि जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2,425 – 2,475
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,450 – 2,570
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,600 – 2,720
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509)
|3,400 – 4,475
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,700
|धान (पूसा-1)
|3,000 – 4,300
|धान (1401-1886)
|3,600 – 4,330
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|6,000 – 6,850
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,850 – 7,001
|सरसों
|7,200 – 7,601
|अलसी
|8,000 – 8,750
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|1,700 – 1,900
|मक्का सफेद
|1,600 – 2,200
|जौ नया
|2,100 – 2,350
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी नई
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|12,500 – 14,000
|धनिया ईगल
|14,000 – 15,000
|धनिया रंगदार
|15,000 – 16,500
|मूंग
|6,000 – 7,100
|उड़द
|4,500 – 7,000
|चना देशी
|5,300 – 5,500
|चना मौसमी नया
|5,100 – 5,400
|चना पेप्सी
|5,100 – 5,501
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|ब्रांड/तेल
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|चंबल
|2,570
|सदाबहार
|2,440
|लोकल रिफाइंड
|2,360
|दीप ज्योति
|2,460
|सरसों स्वास्तिक
|2,790
|अलसी
|2,590
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3,220
|कोटा स्वास्तिक
|2,790
|सोना सिक्का
|3,100
|कटारिया गोल्ड
|2,840
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2,100
|अशोका
|2,100
चीनी: 4,480 से 4,550 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|जिंस
|भाव
|बासमती चावल
|8,500 – 9,500
|मूंग दाल
|9,000 – 9,500
|मोगर
|10,000 – 10,500
|चना दाल
|6,600 – 6,800
|तुअर दाल
|10,000 – 13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,42,300 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव
|24 कैरेट (99.5)
|1,43,200
|22 कैरेट
|1,31,759
|20 कैरेट
|1,23,739
|18 कैरेट
|1,13,840
|14 कैरेट
|1,00,211
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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