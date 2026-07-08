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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और लहसुन में तेजी, चना मंदा

लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही। इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भावों में भी तेजी दर्ज की गई।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 08, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और सोयाबीन में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही। इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भावों में भी तेजी दर्ज की गई।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2,425 – 2,475
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,450 – 2,570
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600 – 2,720
धान सुगंधा2,800 – 3,601
धान (1509)3,400 – 4,475
धान (1847)3,200 – 4,201
धान (1718-1885)3,800 – 4,700
धान (पूसा-1)3,000 – 4,300
धान (1401-1886)3,600 – 4,330
धान दागी1,500 – 3,300
सोयाबीन6,000 – 6,850
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,850 – 7,001
सरसों7,200 – 7,601
अलसी8,000 – 8,750
ज्वार शंकर1,700 – 2,300
ज्वार सफेद2,800 – 6,000
बाजरा1,800 – 2,250
मक्का लाल1,700 – 1,900
मक्का सफेद1,600 – 2,200
जौ नया2,100 – 2,350
तिल्ली7,000 – 10,500
मैथी नई5,800 – 6,600
धनिया बादामी12,500 – 14,000
धनिया ईगल14,000 – 15,000
धनिया रंगदार15,000 – 16,500
मूंग6,000 – 7,100
उड़द4,500 – 7,000
चना देशी5,300 – 5,500
चना मौसमी नया5,100 – 5,400
चना पेप्सी5,100 – 5,501
चना डंकी (पुराना)4,000 – 4,600
चना काबुली5,500 – 7,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
चंबल2,570
सदाबहार2,440
लोकल रिफाइंड2,360
दीप ज्योति2,460
सरसों स्वास्तिक2,790
अलसी2,590

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3,220
कोटा स्वास्तिक2,790
सोना सिक्का3,100
कटारिया गोल्ड2,840

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

चीनी: 4,480 से 4,550 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दाल के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
बासमती चावल8,500 – 9,500
मूंग दाल9,000 – 9,500
मोगर10,000 – 10,500
चना दाल6,600 – 6,800
तुअर दाल10,000 – 13,000

चांदी और सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,42,300 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24 कैरेट (99.5)1,43,200
22 कैरेट1,31,759
20 कैरेट1,23,739
18 कैरेट1,13,840
14 कैरेट1,00,211

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

08 Jul 2026 08:04 pm

Published on:

08 Jul 2026 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और लहसुन में तेजी, चना मंदा

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