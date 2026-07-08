Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और लहसुन में तेजी, चना मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 25 हजार कट्टे रही। गेहूं में 20 रुपए और सोयाबीन में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 4 हजार कट्टे रही। इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भावों में भी तेजी दर्ज की गई।