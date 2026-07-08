कार से कोटा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष और CM के साथ 8 लेन एक्सप्रेस-वे का करेंगे निरीक्षण

दरा टनल का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस कारण बार-बार निर्माण अवधि बढ़ानी पड़ रही है। पिछले 4 वर्ष में 6 बार इसके निर्माण की अवधि बढ़ाई गई, लेकिन टनल का काम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में लागत भी 100 करोड़ रुपए अधिक बढ़ चुकी है। वहीं लोगों को दरा नाल में आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इस टनल में यातायात शुरू होने में अभी करीब एक माह का समय लग सकता है। वर्तमान में एक साइड का काम पूरा हो चुका है। इसमें सेफ्टी ऑडिट के निर्देश के अनुसार कार्य किए जा रहे है, जबकि टनल के दूसरे 4 लेन के हिस्से का काम अंतिम चरण में चल रहा है।