Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग व लहसुन मंदा, धनिया तेज

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 30 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये, सोयाबीन में 50 रुपये, चना में 75 रुपये, मूंग में 100 रुपये तथा लहसुन में 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। वहीं धनिया 150 रुपये प्रति क्विंटल तेज रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। सामान्य लहसुन के भाव 5,500 से 16,500 रुपये तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।