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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग व लहसुन मंदा, धनिया तेज

मंडी में लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। सामान्य लहसुन के भाव 5,500 से 16,500 रुपये तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 06, 2026

Kota-Mandi

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 30 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये, सोयाबीन में 50 रुपये, चना में 75 रुपये, मूंग में 100 रुपये तथा लहसुन में 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। वहीं धनिया 150 रुपये प्रति क्विंटल तेज रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। सामान्य लहसुन के भाव 5,500 से 16,500 रुपये तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2,450 – 2,500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,500 – 2,600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600 – 2,700
धान सुगंधा2,800 – 3,601
धान (1509)3,400 – 4,475
धान (1847)3,200 – 4,201
धान (1718-1885)3,800 – 4,700
धान (पूसा-1)3,000 – 4,300
धान (1401-1886)3,600 – 4,330
धान दागी1,500 – 3,300
सोयाबीन6,000 – 6,700
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,700 – 6,801
सरसों7,000 – 7,601
अलसी8,000 – 8,750
ज्वार शंकर1,700 – 2,300
ज्वार सफेद2,800 – 6,000
बाजरा1,800 – 2,250
मक्का लाल1,700 – 1,900
मक्का सफेद1,600 – 2,200
जौ नया2,100 – 2,350
तिल्ली7,000 – 10,500
मैथी नई5,800 – 6,600
धनिया बादामी12,500 – 14,000
धनिया ईगल14,000 – 15,000
धनिया रंगदार15,000 – 16,500
मूंग6,000 – 7,100
उड़द4,500 – 7,000
चना देशी5,300 – 5,550
चना मौसमी नया5,100 – 5,400
चना पेप्सी5,100 – 5,501
चना डंकी (पुराना)4,000 – 4,600
चना काबुली5,500 – 7,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (रु.)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,595
चंबल2,550
सदाबहार2,390
लोकल रिफाइंड2,290
दीप ज्योति2,410
सरसों स्वास्तिक2,740
अलसी2,530

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
ट्रक3,180
कोटा स्वास्तिक2,740
सोना सिक्का3,060
कटारिया गोल्ड2,770

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

अन्य प्रमुख भाव

वस्तुभाव
चीनी (प्रति क्विंटल)4,440 – 4,480
बासमती चावल (प्रति क्विंटल)8,500 – 9,500
मूंग दाल9,000 – 9,500
मोगर10,000 – 10,500
चना दाल6,600 – 6,800
तुअर दाल10,000 – 13,000

देसी घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रु.)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में मामूली गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भावों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 2,34,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं जेवराती सोना भी 1,000 रुपये घटकर 1,44,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24 कैरेट (99.5%)1,44,700
22 कैरेट1,33,981
20 कैरेट1,25,826
18 कैरेट1,15,760
14 कैरेट1,01,901

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

06 Jul 2026 07:55 pm

Published on:

06 Jul 2026 07:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग व लहसुन मंदा, धनिया तेज

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