Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग व लहसुन मंदा, धनिया तेज

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 30 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये, सोयाबीन में 50 रुपये, चना में 75 रुपये, मूंग में 100 रुपये तथा लहसुन में 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। वहीं धनिया 150 रुपये प्रति क्विंटल तेज रहा। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। सामान्य लहसुन के भाव 5,500 से 16,500 रुपये तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 18,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2,450 – 2,500
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,500 – 2,600
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,600 – 2,700
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509)
|3,400 – 4,475
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,700
|धान (पूसा-1)
|3,000 – 4,300
|धान (1401-1886)
|3,600 – 4,330
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|6,000 – 6,700
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,700 – 6,801
|सरसों
|7,000 – 7,601
|अलसी
|8,000 – 8,750
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|1,700 – 1,900
|मक्का सफेद
|1,600 – 2,200
|जौ नया
|2,100 – 2,350
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी नई
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|12,500 – 14,000
|धनिया ईगल
|14,000 – 15,000
|धनिया रंगदार
|15,000 – 16,500
|मूंग
|6,000 – 7,100
|उड़द
|4,500 – 7,000
|चना देशी
|5,300 – 5,550
|चना मौसमी नया
|5,100 – 5,400
|चना पेप्सी
|5,100 – 5,501
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (रु.)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,595
|चंबल
|2,550
|सदाबहार
|2,390
|लोकल रिफाइंड
|2,290
|दीप ज्योति
|2,410
|सरसों स्वास्तिक
|2,740
|अलसी
|2,530
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|ट्रक
|3,180
|कोटा स्वास्तिक
|2,740
|सोना सिक्का
|3,060
|कटारिया गोल्ड
|2,770
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|स्कूटर
|2,100
|अशोका
|2,100
|वस्तु
|भाव
|चीनी (प्रति क्विंटल)
|4,440 – 4,480
|बासमती चावल (प्रति क्विंटल)
|8,500 – 9,500
|मूंग दाल
|9,000 – 9,500
|मोगर
|10,000 – 10,500
|चना दाल
|6,600 – 6,800
|तुअर दाल
|10,000 – 13,000
|ब्रांड
|भाव (रु.)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भावों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 2,34,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं जेवराती सोना भी 1,000 रुपये घटकर 1,44,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव
|24 कैरेट (99.5%)
|1,44,700
|22 कैरेट
|1,33,981
|20 कैरेट
|1,25,826
|18 कैरेट
|1,15,760
|14 कैरेट
|1,01,901
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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