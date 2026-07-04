​​​​​Madan Dilawar: कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया साफ, कम स्टूडेंट्स वाले अंग्रेजी माध्यम स्कूल होंगे बंद

उन्होंने बताया कि प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों के संबंध में भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और जरूरत के अनुसार सुधार कार्य कराए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कम नामांकन वाले करीब 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा शुरू की है। शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित जिलों से सात दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसी फैसले के बाद विद्यालयों को बंद किए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। अब शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी विद्यालय बंद नहीं किए जा रहे हैं और केवल कम विद्यार्थियों वाले विद्यालयों के संबंध में ही आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।