Kota Crime: अवैध हथियार रखने के मामले में फरार युवक गिरफ्तार, इंग्लैंड भागने की थी तैयारी

Rajasthan Crime News: कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से लग्जरी कार, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 30 जून को थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कोटा जिले के कैथून निवासी अमृतपाल लग्जरी कार से आया और पुलिस को देखकर कार को सड़क पर छोड़कर खेतों की ओर भाग निकला।