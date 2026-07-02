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Kota Mandi Bhav : गेहूं तेज, सोयाबीन, मूंग और लहसुन में गिरावट

मंडी में लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 02, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव में 30 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं सोयाबीन में 50 रुपए, मूंग में 500 रुपए और लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। मंडी में लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया मिल लस्टर2,450–2,520
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,520–2,625
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600–2,725
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,475
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,700
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–6,700
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,700–6,781
सरसों7,000–7,600
अलसी8,000–8,750
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ (नया)2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी12,500–14,000
धनिया ईगल14,000–15,000
धनिया रंगदार15,000–16,500
मूंग6,000–7,250
उड़द4,500–7,000
चना5,200–5,550
चना मौसमी (नया)5,100–5,450
चना पेप्सी5,100–5,601
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000
लहसुन5,500–17,500
ऊटी लहसुन16,000–20,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,595
चंबल2,550
सदाबहार2,390
लोकल रिफाइंड2,290
दीप ज्योति2,410
सरसों स्वास्तिक2,740
अलसी तेल2,530

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,180
कोटा स्वास्तिक2,740
सोना सिक्का3,060
कटारिया गोल्ड2,770

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

अन्य प्रमुख भाव

वस्तुभाव
चीनी (प्रति क्विंटल)4,440–4,480
बासमती चावल (प्रति क्विंटल)8,500–9,500
मूंग दाल9,000–9,500
मोगर10,000–10,500
चना दाल6,600–6,800
तुअर दाल10,000–13,000

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

कोटा सर्राफा : चांदी और सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूत होकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,400 रुपए की तेजी के साथ 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)1,45,300
24 कैरेट (जेवराती)1,44,500
22 कैरेट1,33,796
20 कैरेट1,25,652
18 कैरेट1,15,600
14 कैरेट1,01,761

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

02 Jul 2026 08:18 pm

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