Kota Mandi Bhav : गेहूं तेज, सोयाबीन, मूंग और लहसुन में गिरावट

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 40 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव में 30 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं सोयाबीन में 50 रुपए, मूंग में 500 रुपए और लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। मंडी में लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,500 से 17,500 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।