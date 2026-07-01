Kota Breaking News: शिवसेना नेता प्रमोद चतुर्वेदी के बेटे की हत्या, सांवरिया सेठ जाते समय दोस्त ने ही किया मर्डर

Gaurav Chaturvedi Murder Case: कोटा के शिवसेना नेता प्रमोद चतुर्वेदी के बेटे गौरव चतुर्वेदी की चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बेगूं में हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गौरव अपने एक साथी के साथ सांवरिया सेठ दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में बेगूं के पास चाय पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद साथी ने ही गौरव की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।