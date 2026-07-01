Kota: ट्रेन की चपेट में आने से 10th के स्टूडेंट की मौत, परिजन बोले-हत्या हुई है, मर्डर करके शव रेलवे ट्रैक पर डाल दिया

मृतक 17 साल का 10वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों के अनुसार वह अपनी मां से किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार उसकी तलाश में जुट गया। परिजनों को जब किशोर के ट्रेन की चपेट में आने की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। परिवार का कहना है कि किशोर शांत स्वभाव का था और किसी तरह की परेशानी में होने की बात उसने कभी नहीं बताई थी। ऐसे में उन्हें आत्महत्या की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है।