राजस्थान के लड़के संग UP में धोखा! जयमाल शुरु होते ही आ धमका हिस्ट्रीशीटर, दुल्हन समेत 8 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, आजकल ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो बाहरी राज्यों के लड़कों को शादी का झांसा देकर बुलाते हैं और फिर फर्जी पुलिसिया कार्रवाई का नाटक रचकर लूट लेते हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि शादी-ब्याह जैसे मामलों में कोई भी कदम उठाने से पहले दोनों पक्षों को एक-दूसरे की पूरी जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए, ताकि ऐसी ठगी से बचा जा सके।