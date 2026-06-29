राजस्थान में पीएम कुसुम और सोलर योजना के नाम पर किसानों से ठगी, सरकार ने दरें तय नहीं की, फिर भी एजेंट वसूल रहे पैसे

Rajasthan Solar and PM Kusum Yojana: सवाई माधोपुर जिले में पीएम कुसुम योजना सौर ऊर्जा योजना किसानों के लिए राहत बनने से पहले ही धोखाधड़ी का जाल बन गई है। सरकार ने अभी तक सोलर पैनल की दरें तय नहीं की है, लेकिन एजेंट और सब-डीलर किसानों को गुमराह कर रहे है। कम दामों में पैनल लगाने का झांसा देकर उनसे एक से दो हजार रुपए नकद वसूले जा रहे हैं और भूमि संबंधी एवं जनाधार आदि दस्तावेज भी कब्जे में लिए जा रहे हैं। यह कथित लूट किसानों के बीच गहरी नाराजगी और आक्रोश का कारण बन चुकी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोष है।