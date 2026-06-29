29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बिक रही थीं नकली चप्पलें, महिला स्टोर संचालिका पर कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज

Ajmer Fake Footwear: अजमेर में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आशागंज स्थित आरके फुटवियर स्टोर और गोदाम पर छापा मारकर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नकली फुटवियर जब्त किए। 70 जोड़ी स्लाइडर और 15 जोड़ी चप्पल समेत अन्य फुटवियर बरामद हुए।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Jun 29, 2026

Ajmer Fake Branded Slippers Seized

आशागंज में फुटवियर स्टोर के गोदाम पर कार्रवाई करती क्लॉक टावर थाना पुलिस (पत्रिका फोटो)

Ajmer Fake Branded Slippers Seized: अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नकली फुटवियर (जूते-चप्पल) जब्त किए हैं। असली कंपनी के अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और कॉपीराइट एक्ट (कानून) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुई कार्रवाई?

रविवार शाम को क्लॉक टावर थानाप्रभारी भीखाराम काला के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने आशागंज इलाके में स्थित 'आर.के. फुटवेयर स्टोर' और उसके गोदाम पर छापा मारा। यह कार्रवाई ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि मोहम्मद आराफात और मोहन की शिकायत पर की गई, जिन्हें शक था कि इस दुकान पर उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करके नकली सामान बेचा जा रहा है।

मौके पर क्या हुआ?

जब पुलिस ने दुकान पर छापा मारा, तो वहां स्टोर की संचालिका सुनीता मौजूद थीं। पुलिस ने उनसे ब्रांडेड सामान बेचने से जुड़े जरूरी कागजात मांगे, जैसे सामान खरीदने-बेचने के बिल, वाउचर या बिल्टी और कंपनी की तरफ से दी गई फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट। सुनीता पुलिस के सामने ऐसा कोई भी कानूनी दस्तावेज या संतोषजनक सबूत पेश नहीं कर सकीं, जिससे साबित हो कि सामान असली है।

कितना सामान जब्त हुआ?

पुलिस ने दुकान और गोदाम की तलाशी लेकर भारी मात्रा में कथित नकली फुटवियर जब्त किए, जिनमें शामिल हैं 70 जोड़ी स्लाइडर (आधुनिक चप्पलें), 15 जोड़ी महंगी चप्पलें और 103 जोड़ी सामान्य चप्पलें।

पुलिस ने जब्त किए गए इन सामानों के सैंपल जांच के लिए FSL (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेज दिए हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीके से यह साफ हो सके कि ये उत्पाद असली हैं या नकली।

मामले की जांच जारी

कागजात न मिलने और नकली सामान बरामद होने के बाद पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ कॉपीराइट कानून की धारा 51 और 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

RPSC Exam Scam: 10 हजार का इनामी डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, 1 लाख लेकर दी थी परीक्षा, असली अभ्यर्थी बन चुका था सरकारी टीचर

ये भी पढ़ें
RPSC Exam Scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बिक रही थीं नकली चप्पलें, महिला स्टोर संचालिका पर कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhagirath Choudhary : खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख की सरकारी सब्सिडी, सवाल उठे तो बोले- ‘इसमें गलत क्या है’?

Bhagirath Choudhary Cucumber Farm 99 Lakh Subsidy Case 2026
अजमेर

Rajasthan: प्यार का दुखद अंत : कलाई पर गुदवाया था प्रेमी से बने पति का नाम, उसी ने ली जान

ajmer murder case
अजमेर

Ajmer: री-नीट का फर्जी पेपर बेचने वाले 2 छात्र हरियाणा से गिरफ्तार, अब मोबाइल और बैंक खाते से खुलेंगे राज

Re-NEET fake paper
अजमेर

Ajmer Crime: जिसके लिए पति को छोड़ा, उसी ने लव मैरिज के 4 साल बाद कर दी पत्नी की हत्या; शव को गोद में लेकर बैठा रहा

Ajmer Murder Case
अजमेर

अजमेर में हाईटेक चोरी, नकली चेन साथ लेकर आए और 1.25 लाख रुपए की सोने की असली चेन ले उड़े

Jewellery Showroom Theft
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.