अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बिक रही थीं नकली चप्पलें, महिला स्टोर संचालिका पर कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज

आशागंज में फुटवियर स्टोर के गोदाम पर कार्रवाई करती क्लॉक टावर थाना पुलिस (पत्रिका फोटो)
Ajmer Fake Branded Slippers Seized: अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नकली फुटवियर (जूते-चप्पल) जब्त किए हैं। असली कंपनी के अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और कॉपीराइट एक्ट (कानून) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रविवार शाम को क्लॉक टावर थानाप्रभारी भीखाराम काला के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने आशागंज इलाके में स्थित 'आर.के. फुटवेयर स्टोर' और उसके गोदाम पर छापा मारा। यह कार्रवाई ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि मोहम्मद आराफात और मोहन की शिकायत पर की गई, जिन्हें शक था कि इस दुकान पर उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करके नकली सामान बेचा जा रहा है।
जब पुलिस ने दुकान पर छापा मारा, तो वहां स्टोर की संचालिका सुनीता मौजूद थीं। पुलिस ने उनसे ब्रांडेड सामान बेचने से जुड़े जरूरी कागजात मांगे, जैसे सामान खरीदने-बेचने के बिल, वाउचर या बिल्टी और कंपनी की तरफ से दी गई फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट। सुनीता पुलिस के सामने ऐसा कोई भी कानूनी दस्तावेज या संतोषजनक सबूत पेश नहीं कर सकीं, जिससे साबित हो कि सामान असली है।
पुलिस ने दुकान और गोदाम की तलाशी लेकर भारी मात्रा में कथित नकली फुटवियर जब्त किए, जिनमें शामिल हैं 70 जोड़ी स्लाइडर (आधुनिक चप्पलें), 15 जोड़ी महंगी चप्पलें और 103 जोड़ी सामान्य चप्पलें।
पुलिस ने जब्त किए गए इन सामानों के सैंपल जांच के लिए FSL (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेज दिए हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीके से यह साफ हो सके कि ये उत्पाद असली हैं या नकली।
कागजात न मिलने और नकली सामान बरामद होने के बाद पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ कॉपीराइट कानून की धारा 51 और 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
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