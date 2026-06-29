अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बिक रही थीं नकली चप्पलें, महिला स्टोर संचालिका पर कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज

जब पुलिस ने दुकान पर छापा मारा, तो वहां स्टोर की संचालिका सुनीता मौजूद थीं। पुलिस ने उनसे ब्रांडेड सामान बेचने से जुड़े जरूरी कागजात मांगे, जैसे सामान खरीदने-बेचने के बिल, वाउचर या बिल्टी और कंपनी की तरफ से दी गई फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट। सुनीता पुलिस के सामने ऐसा कोई भी कानूनी दस्तावेज या संतोषजनक सबूत पेश नहीं कर सकीं, जिससे साबित हो कि सामान असली है।