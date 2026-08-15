Ajmer : अजमेर में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फहराया तिरंगा, मार्च पास्ट की ली सलामी, प्रतिभाओं का किया सम्मान

समारोह में परेड कमांडर उप अधीक्षक गोमाराम के नेतृत्व में परेड की गई। सीआरपीएफ पुरुष प्लाटून के दल का नेतृत्व उपनिरीक्षक प्रदीप ने किया। राजस्थान पुलिस पुरुष प्लाटून का नेतृत्व उप निरीक्षक राकेश कुमार ने किया। इसी प्रकार उपनिरीक्षक दिलीप मुक्कड़ ने राजस्थान पुलिस महिला कालिका प्लाटून, पीसी रणवीर सिंह हाडीरानी महिला प्लाटून, उप निरीक्षक विकास ओजवानी ने होमगार्ड पुरूष प्लाटून, सुभानन्द कुमार ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्काउट प्लाटून, फाल्गुनी शेरा ने हरिसुन्दर बालिका स्कूल गाइड की प्लाटून का, धीरेन एवं अर्पिता ने एमपीएस स्कूल चाचियावास ने तथा अन्वी बोयल ने हिन्दुस्तान स्काउट गाईड से नेतृत्व किया। राजस्थान पुलिस के बैंड ने अशोक कुमार थापा के निर्देशन में देशभक्ति पूर्ण धुनें प्रस्तुत की।