RPSC Exam Scam: 10 हजार का इनामी डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, 1 लाख लेकर दी थी परीक्षा, असली अभ्यर्थी बन चुका था सरकारी टीचर

Senior Teacher Recruitment Examination 2022: जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा-2022 में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने परीक्षा में दूसरे छात्र की जगह बैठकर पेपर देने वाले डमी अभ्यर्थी चंद्रभान यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।