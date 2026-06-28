बांसवाड़ा में ट्रेलर-पिकअप की भीषण टक्कर, सीकर के ड्राइवर का हाथ कटकर अलग; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

पिकअप में सवार चालक के साथी ने बताया कि वे शनिवार को पिकअप में लॉकर लादकर बांसवाड़ा से दाहोद की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर का अचानक संतुलन बिगड़ गया। ट्रेलर अपनी साइड छोड़कर गलत दिशा में आया और पिकअप के ड्राइवर वाली साइड में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त चालक हरी सिंह का हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर था, जिसके कारण टक्कर लगते ही उनका हाथ कटकर अलग हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया।