28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में ट्रेलर-पिकअप की भीषण टक्कर, सीकर के ड्राइवर का हाथ कटकर अलग; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

Banswara Trailer-Pickup Crash: बांसवाड़ा जिले में लियो सर्किल-दाहोद बाइपास पर ट्रेलर और पिकअप की भीषण टक्कर में सीकर जिले के पलसाना निवासी पिकअप चालक हरी सिंह का हाथ कटकर अलग हो गया। कटे हाथ को आइस बॉक्स में रखकर उदयपुर भेजा गया। चालक के दो छोटे बच्चे हैं।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Arvind Rao

Jun 28, 2026

Banswara Road Accident

क्षतिग्रस्त वाहन (पत्रिका फोटो)

Banswara Road Accident: बांसवाड़ा में लियो सर्किल से दाहोद हाईवे जाने वाले बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर और पिकअप के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप चालक का एक हाथ कटकर शरीर से बिल्कुल अलग हो गया। घायल चालक की पहचान हरी सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है, जो सीकर जिले के पलसाना के रहने वाले हैं।

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

पिकअप में सवार चालक के साथी ने बताया कि वे शनिवार को पिकअप में लॉकर लादकर बांसवाड़ा से दाहोद की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर का अचानक संतुलन बिगड़ गया। ट्रेलर अपनी साइड छोड़कर गलत दिशा में आया और पिकअप के ड्राइवर वाली साइड में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त चालक हरी सिंह का हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर था, जिसके कारण टक्कर लगते ही उनका हाथ कटकर अलग हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया।

आइस बॉक्स में रखा हाथ, जयपुर में इलाज जारी

हादसे के बाद राहगीरों और साथी की मदद से गंभीर रूप से घायल हरी सिंह को तुरंत महात्मा गांधी (एमजी) अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हाथ जुड़ने की संभावना को देखते हुए कटे हुए हाथ को सुरक्षित आइस बॉक्स में रखा और मरीज को उदयपुर रेफर कर दिया।

उदयपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ दोबारा जोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। वे बेहतर इलाज के लिए हरि सिंह को उदयपुर से जयपुर ले गए हैं, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घायल चालक हरी सिंह के घर में कमाने वाले वही अकेले थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। इस भयानक हादसे में हाथ गंवाने के कारण अब उनके सामने परिवार के पालन-पोषण और रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है।

सवाई माधोपुर: परेड ग्राउंड में दौड़ते समय कांस्टेबल की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत, SI बनने का सपना रह गया अधूरा

ये भी पढ़ें
Sawai Madhopur Constable Kunjilal Meena Dies

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 07:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा में ट्रेलर-पिकअप की भीषण टक्कर, सीकर के ड्राइवर का हाथ कटकर अलग; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: पत्नी के चरित्र पर था शक, पति ने कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

Rajasthan-Police-jeep
बांसवाड़ा

Rajasthan : वित्त विभाग का सख्त फरमान, अब 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रख सकेंगे

Rajasthan Finance Department Strict order now APO cannot maintained for more than 30 days
बांसवाड़ा

Banswara Top Crime News : पत्नी हुई गुम, मोबाइल बंद, परेशान परिजनों ने दर्ज कराया मामला

Banswara Crime Top News Wife missing case registered Weavers community demands
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में मामा से मिलकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 6 माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

Banswara Road Accident
बांसवाड़ा

Banswara Roadways : 29 जून से आनंदपुरी से बांसवाड़ा के बीच चलेगी रोडवेज बस, इन गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Banswara Roadways bus run between Anandpuri Banswara 29 June these villages get benefits
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.