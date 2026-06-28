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Laxmangarh Car Accident: लक्ष्मणगढ़ के बड़ौली मोड़ पर सड़क हादसा, एक की मौत

Laxmangarh Car Accident: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कठूमर रोड स्थित बड़ौली मोड़ पर एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बड़ौली गांव के रहने वाले युवक नीरज चौधरी की मौत हो गई।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Jun 28, 2026

laxmangarh car accident

क्षतिग्रस्त कार व मृतक नीरज (फोटो - पत्रिका)

Laxmangarh Car Accident: अलवर में लक्ष्मणगढ़ कस्बे के बड़ौली मोड़ पर रविवार को एक हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ौली गांव का निवासी नीरज चौधरी अपने भाई और एक करीबी दोस्त के साथ लक्ष्मणगढ़ कस्बे से अपना कुछ जरूरी काम निपटाकर वापस अपने गांव लौट रहा था।

सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी कार कठूमर रोड पर बड़ौली मोड़ के पास पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ने से कार सड़क किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और भीतर बैठा नीरज बुरी तरह लहूलुहान होकर अंदर ही फंस गए।

हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन नहीं बच सकी जान

टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर दौड़े। स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला। इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही नीरज के रोते-बिलखते परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल नीरज को इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी डॉक्टरों ने नीरज की जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार अन्य दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है।


स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कठूमर रोड का यह बड़ौली मोड़ काफी खतरनाक है और यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। यहां आए दिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। नीरज के मामले में भी यही आशंका जताई जा रही है कि मोड़ पर अचानक गाड़ी की गति तेज होने के कारण संतुलन नहीं बन पाया। नीरज की असामयिक और दर्दनाक मौत की खबर जैसे ही उसके गांव बड़ौली पहुंची, तो वहां मातम छा गया और हर आंख नम हो गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल और दुर्घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर रास्ता साफ कराया और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बाद वाहन चालकों से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों और विशेषकर मोड़ों पर गाड़ी की गति को हमेशा नियंत्रित रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

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Published on:

28 Jun 2026 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Laxmangarh Car Accident: लक्ष्मणगढ़ के बड़ौली मोड़ पर सड़क हादसा, एक की मौत

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