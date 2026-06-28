Laxmangarh Car Accident: लक्ष्मणगढ़ के बड़ौली मोड़ पर सड़क हादसा, एक की मौत



स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कठूमर रोड का यह बड़ौली मोड़ काफी खतरनाक है और यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। यहां आए दिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। नीरज के मामले में भी यही आशंका जताई जा रही है कि मोड़ पर अचानक गाड़ी की गति तेज होने के कारण संतुलन नहीं बन पाया। नीरज की असामयिक और दर्दनाक मौत की खबर जैसे ही उसके गांव बड़ौली पहुंची, तो वहां मातम छा गया और हर आंख नम हो गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।



लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल और दुर्घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर रास्ता साफ कराया और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बाद वाहन चालकों से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों और विशेषकर मोड़ों पर गाड़ी की गति को हमेशा नियंत्रित रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।