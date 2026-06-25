Alwar News: भागवत कथा के दौरान जमकर चले लाठी-डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल

इस मामले में मंदिर के महंत बालकदास ने गांव के ही करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ पंडाल में घुसकर धार्मिक अनुष्ठान को रोकने, मंडप तोड़ने और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महंत का कहना है कि हमले में एक दर्जन लोग चोटिल हुए हैं।



वहीं, दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि रास्ते में लट्ठा लगाने की शिकायत करने पर उन पर हमला किया गया और महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच, इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं।