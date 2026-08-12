कौन हैं अलवर कलक्टर IAS डॉ. अर्तिका शुक्ला? जिनकी कार्यशैली से नाराज़ कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा धरने पर बैठने को हुए मजबूर

राजस्थान के अलवर जिले में उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल आ गया जब राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा स्वयं अपनी ही सरकार के नगर निगम कार्यालय परिसर में सफाई कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वर्ष 2012 के सफाई कर्मचारी अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा यह मामला कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सालों से अटका हुआ था। दो दिन पहले अदालत के निर्देश आने के बाद भी जब नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका और जिला प्रशासन की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) जारी नहीं किए गए, तो मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उन पर 'हठधर्मिता' और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में 2016 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी डॉ. अर्तिका शुक्ला का नाम जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है।